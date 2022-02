Die Galgenfrist ist vorbei. Demnächst wird der große Geweihbaum an der Einfahrt zum Rheinschulgelände fallen. Dem hat die Mehrheit des Bobenheim-Roxheimer Bauausschusses am Donnerstag nun doch zugestimmt. Denn erstens werde der Baum bei den kommenden Bauarbeiten zur Erweiterung der Roxheimer Grundschule irreversibel geschädigt, und zweitens stehe er mitten auf der einzig möglichen Aufstellfläche für die Feuerwehr. So argumentiert die Gemeindeverwaltung und versichert: An anderen Stellen auf dem Areal würden neue Bäume gepflanzt oder seien schon gepflanzt worden. Die Fällung des Geweihbaums war vor einem Jahr schon mal Thema im Ausschuss, damals wurde sie abgelehnt. Der Bauzeitenplan für den Schulumbau machte es möglich, noch ein Jahr abzuwarten und die Lage neu zu bewerten.