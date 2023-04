Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die WC-Anlagen in den zwei Böhl-Iggelheimer Grundschulen haben eine Sanierung nötig. Die soll ein Fachbetrieb aus Ludwigshafen erledigen für rund 62.000 Euro.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung befinden sich die Toilettenanlagen sowohl in der Johannes-Fink-Grundschule im Ortsteil Böhl als auch in der Jakob-Heinrich-Lützel-Grundschule in Iggelheim