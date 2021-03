Zur Karwoche gibt es in der Pfarrkirche St. Jakobus Schifferstadt musikalische Begleitung, auch mit Streaming-Konzerten. Einen ganz besonderen Hörgenuss bereitet Dekanatskantor Georg Treuheit nach eigenen Angaben für den Streaming–Gottesdienst am Ostermontag um 10.30 Uhr vor.

Während der Messe zum letzten Abendmahl am Gründonnerstag, 19 Uhr, ist die „Messe für den Gründonnerstag“ von Anton Bruckner zu hören. Die 1843 entstandene Messe gehört zu Bruckners frühesten Werken für vierstimmigen Chorgesang. Hier wird sie laut Pfarrei aufgrund der Hygienevorschriften solistisch und mit Orgelbegleitung besetzt.

Auch die Feier vom Leiden und Sterben Christi, der Gottesdienst am Nachmittag des Karfreitags um 15 Uhr, wird musikalisch von einigen Mitgliedern der Chöre an St. Jakobus und Dekanatskantor Georg Treuheit begleitet. Die Vesper an Ostersonntag um 17 Uhr wird traditionell mit gregorianischen Gesängen und der Schola Cantorum Schifferstadt gestaltet.

Für den Streaming-Gottesdienst am Ostermontag um 10.30 Uhr, wird unter Treuheits Leitung die Dominikusmesse von Richard Runciman Terry (1865 bis 1938), in einer Fassung für Orgel, Streicher und Solisten aufgeführt. Terry war Musiker an der südenglischen Downside Abbey und später 25 Jahre lang erster Musikdirektor an der Londoner Westminster-Kathedrale. Er prägte mit seinen Kompositionen den Klang der sakralen Musik während der englischen Romantik. Weitere Stücke sind das „Herr, bleibe doch bei uns“ sowie festliche Choräle und zwei Mozart- Kirchensonaten. Die Mitwirkenden sind Beate Dettlaff (Sopran), Michael Dettlaff (Bariton) und ein Streicherensemble sowie Georg Treuheit an der Orgel.

Das Hochamt am Ostermontag wird im Stream auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei und über die Homepage www.pfarrei-schifferstadt.de zu sehen sein. Auf dieser Homepage muss sich auch anmelden, wer an Gottesdiensten in der Kirche teilnehmen will.