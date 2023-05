Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fantasygeschichten sind der Favorit von Isabell Hohl aus Rödersheim-Gronau. Die 13-Jährige ist schon seit Jahren beim Lesesommer dabei.

Wenn Isabell Hohl in die Katholische Öffentliche Bücherei in Rödersheim-Gronau kommt, weiß deren Leiterin Traudel Klein schon ganz genau, was sie der Gymnasiastin empfehlen kann. Vor