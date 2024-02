Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Straßenbahnfahrer und -fahrerinnen werden gesucht. Die Personalsituation ist angespannt. Im Dezember hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auch deshalb den Fahrplan eingeschränkt, weil Fachkräfte fehlen. Landrat Clemens Körner ist nun in die Rolle des Straßenbahnfahrers geschlüpft. Er will den Beruf nicht mehr wechseln, aber Mut machen.

Wie fühlt es sich an, eine Straßenbahn zu fahren? Clemens Körner (CDU) hat es ausprobiert. Nicht in der Linie 5 Richtung Heidelberg oder nicht in der 7 nach Oppau. Der