Derzeit bekommt die Kurpfalzschule im Ortsteil Dannstadt eine neue Heizung, neue Fenster und Außentüren sowie einen Vollwärmeschutz. Weitere Verbesserungen sind für nächstes Jahr schon geplant.

Die Grundschule am Neuberg in Rödersheim-Gronau hat sie schon, 2023 soll die Kurpfalzschule sie bekommen: LED-Beleuchtung in den Klassenzimmern. Mit diesen modernen Leuchten lassen sich – ausgehend von den Erfahrungen in Rödersheim-Gronau – bis zu 75 Prozent des Stroms für die Beleuchtung einsparen. Ihr Einbau in Haus 1 und Haus 2 wird laut Gemeindeverwaltung voraussichtlich rund 72.000 Euro kosten, dazu kommen rund 27.000 Euro Honorar für das Fachbüro. Noch nicht enthalten sind darin die Kosten für den Trockenbauer für das Abhängen der Decken in den Klassensälen.

Die Bauarbeiten sollen 2023 im Zuge der Brandschutzsanierung erfolgen. Bei der Gelegenheit sollen die Räume der Schule auch gleich mit zusätzlichen Steckdosen, Datendosen und WLAN ausgestattet werden. Für den Einbau der LED-Leuchten möchte die Verbandsgemeinde als Schulträger Fördermittel beim Bund beantragen, diesen Förderantrag vorbereiten soll das Büro Kohl und Frech aus Schifferstadt für rund 5300 Euro. Die Firma betreut auch den Einbau der neuen Heizung und ist mit der Kurpfalzschule daher vertraut. Zur wahrscheinlichen Höhe des Zuschusses erklärt Sachbearbeiter Roland Argus von der Verwaltung, es sei mit 25 bis 40 Prozent zu rechnen.

Der Brandschutz sollte eigentlich bereits dieses Jahr ertüchtigt werden. Doch die neue Heizung erwies sich als dringender, weshalb die Brandschutzvorkehrungen nun erst 2023 auf den aktuellen Stand gebracht werden sollen. Allerdings werden schon jetzt einige Vorarbeiten im Elektrobereich bei den Jalousien, bei den Rauchabzügen in den Fluren, bei der Warmwasserbereitstellung und bei der Heizung fällig, die sonst bei der Brandschutzsanierung mit erledigt worden wären.