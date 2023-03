Ein Schulwegekonzept soll dafür sorgen, dass Kinder sicherer zur Clemens-Beck-Grundschule in Dudenhofen kommen.

Der Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen hat in seiner Sitzung am Montagabend bei zwei Enthaltungen beschlossen, von einer externen Firma ein Schulwegekonzept für die Dudenhofener Grundschule erstellen zu lassen. Kosten würde das rund 10.000 Euro. Der Schulelternbeirat sei ihm Namen der Eltern an die Verwaltung herangetreten, ein solches Konzept erstellen zu lassen, wurde im Rat informiert. Viele Eltern wollten ihre Kinder nicht alleine zur Schule gehen lassen, weil sie den Schulweg als zu gefährlich empfinden. Der Hauptausschuss der Ortsgemeinde Dudenhofen hat in seiner jüngsten Sitzung der Verbandsgemeinde empfohlen, ein Schulwegekonzept erstellen zu lassen. Die Verbandsgemeinde ist als Träger der Schule dafür verantwortlich.

Günter Gleixner (CDU) bezeichnete ein Schulwegekonzept angesichts des hohen Verkehrsaufkommens als „dringend notwendig“. Das sahen die anderen Fraktionen ähnlich. Gleixner wies zudem darauf hin, dass es auch darum gehen müsse, den Verkehr zu reduzieren, der entstehe, wenn Eltern ihre Kinder an die Schule fahren. Manuela Hook (FWG) erinnerte zur Problematik Elterntaxis daran, dass es mit dem Festplatz unweit der Schule einen Parkplatz gebe, wo Eltern ihren Nachwuchs absetzen können. Von dort aus hätten die Kinder einen sicheren Weg zur Schule. Wahrscheinlich werde das auch als Teil der Lösung in dem Schulwegekonzept stehen. Das Problem sei, dass es von den Eltern nicht umgesetzt werde. Manfred Hook (FWG) erinnerte daran, dass Schulwege auch Thema im Verkehrskonzept seien, das die Ortsgemeinde vor fünf Jahren beschlossen hat.