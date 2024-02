Die FDP in der Verbandsgemeinde Rheinauen baut auf Ralf Marohn. Der Neuhofener Ortsbürgermeister wurde für die Kommunalwahl am 9. Juni sowohl für den Verbandsgemeinderat als auch für den Ortsgemeinderat Neuhofen als Spitzenkandidat aufgestellt. In Neuhofen will er als Bürgermeister die Geschäfte fortführen.

Der FDP-Verbandsgemeindeverband Rheinauen hat bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung seine Kandidaten für die Kommunalwahl sowohl für den Verbandsgemeinderat als auch für die Ortsgemeinderäte Otterstadt, Waldsee und Neuhofen gewählt. Den Liberalen zufolge sind in der Liste für den Verbandsgemeinderat Kandidaten aus den vier Orten der Verbandsgemeinde aufgestellt.

Des Weiteren nominierten die FDP-Mitglieder aus Neuhofen den amtierenden Ortsbürgermeister Ralf Marohn für die im Juni anstehende Ortsbürgermeisterwahl. Marohn ist außerdem Spitzenkandidat für den Verbandsgemeinderat Rheinauen und für den Ortsgemeinderat Neuhofen.

Als Spitzenkandidat für den Ortsgemeinderat Waldsee wurde Kay Thorsten Czimmer und für Otterstadt Philipp Jaspers gewählt, der seit 2019 Mitglied im Ortsgemeinderat Otterstadt sowie im Verbandsgemeinderat ist.

Die Listen

Verbandsgemeinderat Rheinauen: Ralf Marohn, Rudolf Claus, Fabian Müller, Philipp Jaspers, Gisela Kluger, Kay Thorsten Czimmer, Marc Hahn, Juliane Krah, Wolfgang Kaller, Pia Claus, Marco Rau, Birgit Kaller, Klaus Krehbiel-Gräther, Iris Wende, Jürgen Dörsam, Jochen Wende.



Ortsgemeinderat Neuhofen: Ralf Marohn, Wolfgang Kaller, Gisela Kluger, Iris Wende, Birgit Kaller, Jochen Wende, Jürgen Dörsam, Axel Kluger.



Ortsgemeinderat Waldsee: Kay Thorsten Czimmer, Rudolf Claus, Pia Claus.



Ortsgemeinderat Otterstadt: Philipp Jaspers, Marc Hahn, Marco Rau, Klaus Krehbiel-Gräther.