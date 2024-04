Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ihrer Show reist Irina Titova, die „Queen of Sand“, mit den Zuschauern frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser Reise erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was die Künstlerin dazu benötigt. Vor ihrem Auftritt in Homburg sprach der Christian Hanelt mit der Künstlerin.

Wo und wann sind Sie zum ersten Mal der Kunst der Sandmalerei begegnet?

Ich lernte die Sandmalerei vor acht Jahren kennen, als ich als Kunsttherapeutin mit autistischen