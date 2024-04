Am Samstagmittag hat es in Siegelbach in der Gaststätte Zur Feiermaus gebrannt. Das hat die Feuerwehr bestätigt.

Gäste befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in den Räumlichkeiten. Der Brand war nach Angaben von Andreas Burchert von der Berufsfeuerwehr in der Küche ausgebrochen. „Wir konnten aber zum Glück direkt den Entstehungsbrand löschen“, sagte der Feuerwehrmann am Sonntag. Da habe geholfen, dass die Freiwilligen Feuerwehren aus Siegelbach und Erfenbach schell am Einsatzort waren.

19 Einsatzkräfte vor Ort

Nach Polizeiangaben hatte der Pächter der Gaststätte beim Betreten der Räumlichkeiten das Feuer bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von einer Stunde löschen und einen Übergriff auf das Gebäude verhindern. Trotzdem entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Feiermaus musste geschlossen bleiben. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei. Die Feuerwehren aus Siegelbach, Erfenbach und Kaiserslautern waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache ist bisher unklar. Es wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Kriminaldauerdienst telefonisch unter 0631 3692620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.