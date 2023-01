Der Mangel an Kita-Plätzen in Römerberg hat viele Ursachen und lässt sich nicht kurzfristig beheben.

Die Pläne, die Heinz-Peter Schneider beim Infoabend zur Behebung der Betreuungsplatz-Misere in Römerberg präsentiert hat, haben Hand und Fuß. Zu loben ist auch, dass es überhaupt eine solche Veranstaltung gegeben hat. Allein: Den Eltern, die aktuell verzweifeln, weil sie keinen Kita-Platz für ihr Kind finden, hilft das wenig. Das meiste greift erst in ein paar Jahren. Einen einzigen Schuldigen an der Situation gibt es nicht. Die Gemeinde hätte mit ihren Neubau-Projekten sicher früher aus dem Quark kommen können. Das Land hat den Kommunen mit dem neuen Kita-Gesetz auch Probleme eingebrockt. Die Bürokratie tut ihr übriges, so hat die Kreisverwaltung eine kurzfristige Lösung in Form einer Natur-Kita verhindert. Und dann sind da natürlich noch die bekannten Schwierigkeiten, Baufirmen, Handwerker und auch Erzieherpersonal zu finden.