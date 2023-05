Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Gebt Gas!“ – der eindringliche Appell einer Mutter, endlich für mehr Kita-Plätze in Römerberg zu sorgen, brachte die Sorgen und Nöte vieler Eltern im Ort auf den Punkt. So schnell dürften diese auch nicht kleiner werden, wie ein Infoabend für die Betroffenen am Donnerstag zeigte. Immerhin gibt es einen Plan, das Problem längerfristig zu lösen.

Die Mutter zweier kleiner Kinder, die sich zu Wort gemeldet hatte, schilderte ihre Nöte, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Gerne wollte sie wieder arbeiten gehen,