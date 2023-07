Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist das Kreishaus am Ludwigshafener Europaplatz ein Baudenkmal? Bernhard Wadle-Rohe ist davon überzeugt. Das Ludwigshafener Stadtratsmitglied will das Gebäude unter Denkmalschutz stellen lassen. Seine Befürchtung: Die Kreisverwaltung könnte es verkommen lassen, weil man eine neue Heimat in Schifferstadt sucht. Der Landrat sieht das ganz gelassen.

Bernhard Wadle-Rohe war schon rührig. Das Mitglied des Ludwigshafener Stadtrats hat sich bereits an die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz gewandt. Sein Ziel: Er will, dass das Gebäudeensemble