Das Grundstück an der Ecke Luitpold-/Querstraße in Otterstadt ist laut Iris Halbgewachs seit 1925 im Familienbesitz. Josef Becker habe damals dort eine Gaststätte betreiben wollen. Für diese habe er 1927 die Konzession bekommen. Die Linde habe sich zum beliebten Treffpunkt für Vereine entwickelt und sei an die nächste Generation übergegangen. 1970 habe die Familie die Gaststätte um mehrere Fremdenzimmer und einen Veranstaltungsraum erweitert. In den 1980er-Jahren übernahm Iris Halbgewachs das Haus von ihren Eltern und modernisierte es. 1991 seien Teile des Hotels einem Brand zum Opfer gefallen. 2004 sei das Hotel, das über neun Zimmer verfügt, um ein Gästehaus mit sechs Zimmern erweitert worden. Mit Jens Halbgewachs kümmert sich nun bereits die vierte Generation um die Linde.