An den Schifferstadter Grundschulen reicht der Platz nicht mehr aus. Fünf Klassenräume in Containern sollen im kommenden Schuljahr neu entstehen. Zum Teil findet der Unterricht auch im Pfarrheim statt.

In der Grundschule Nord in Schifferstadt sollen im kommenden Jahr drei Container als zusätzliche Unterrichtsräume bereitgestellt werden. Für deren Ausstattung hat die Schule für 2023 einen Bedarf von 60.000 Euro an Haushaltsmitteln der Stadt angemeldet.

Im Pfarrheim der Kirche St. Jakobus mietet die Schule zusätzliche Räume an. Bislang wird ein Drittel des Pfarrheims als Mensa genutzt. Hier essen die Ganztagsschüler – im laufenden Schuljahr sind es 218 von 516 Schülern der Grundschule Nord – in vier Schichten von je einer halben Stunde zu Mittag. Damit dafür auch im kommenden Schuljahr der Platz reicht, kommt 2023 ein weiteres Drittel dazu. Weil auch die Klassenräume knapp werden, mietet die Schule zudem das Sitzungszimmer und die Altenstube des Pfarrheims an zwei Tagen pro Woche für jeweils vier Stunden für den katholischen Religionsunterricht an.

Unterricht in Containern ist an der Grundschule Süd, deren Neubau kürzlich beschlossen wurde, schon seit einigen Jahren an der Tagesordnung. Zu Beginn dieses Schuljahres wurden die bestehenden Container auf dem Schulhof aufgestockt, 2023/24 sollen noch zwei provisorische Klassenzimmer dazukommen. Für die Betreuung der Schüler weicht die Schule außerdem ins Pfarrheim St. Laurentius aus.