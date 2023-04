Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den beiden Schifferstadter Grundschulen wird der Platz knapp. Das beklagen zumindest die Schulleiter. Auch Container helfen nur bedingt.

„Schifferstadt wächst weiter“, hält der Beigeordnete Patrick Poss (CDU) in einer Ausschusssitzung fest, in der wieder einmal die Platznot an den Grundschulen der Stadt das Thema ist. Dadurch