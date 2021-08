Sie war schon eine teurere Anschaffung – so eine Super-8-Kamera, die wir diesmal für unsere Serie „Gibt es das noch?“ suchen. Ab 200 Mark aufwärts hat diese in der Anschaffung gekostet. Den Siegeszug von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre hielt das aber nicht auf. Haben Sie vielleicht eine ?

Das neue Filmformat, das erstmals 1965 auf den Markt kam, hatte zwei Vorteile, die technisch weniger Versierten den Einstieg in die Welt des Amateur-Films erleichterten. Das Bildformat vergrößert sich um mehr als ein Drittel, wodurch auch unter schlechteren Lichtverhältnissen gefilmt werden konnte. Und gefilmt wurde auf einer vorgefertigten Kassette, das lästige Filmeinfädeln entfiel. Perfekt für Laien. Ob der Urlaub in Bella Italia, die Kommunion des Filius oder die Hochzeit der Tochter – mit eine Super-8-Kamera konnten pro Kassette etwa drei Minuten und 20 Sekunden bewegte Bilder aufgenommen werden. Waren in den ersten Jahren nach Markteinführung meist nur „Stummfilmaufnahmen“ möglich, wurden einige Jahre später Tonfilmkassetten für die entsprechenden Geräte angeboten – was die Erinnerungen noch lebendiger machte.

Von Videotechnik überholt

Doch die rasante technische Entwicklung überrollte ab Mitte der 1980er-Jahre auch diese Art des Filmens – die Videotechnik war auf dem Vormarsch. Spätestens ab Mitte der 1990er-Jahre wurden keine neuen S8-Kameras mehr hergestellt. Die, die sich in ihre Super 8 auf Lebenszeit verliebt haben, müssen sich mit Material und Zubehör auf Filmbörsen eindecken, wie sie zum Beispiel in Deidesheim stattfinden. Besonders in der Kunstbranche wird der Retro-Look des analogen Filmens jedoch heute wieder sehr geschätzt, denn dank technischer Möglichkeiten können die Aufnahmen in digitale Formate umgewandelt werden. Und so hat Kodak doch vor einigen Jahren tatsächlich wieder eine analoge Super-8-Kamera auf den Markt gebracht. Die mindestens das Zehnfache kostet!

Super-8-Besitzer: bitte melden

Haben Sie also vielleicht eine solche Rarität aus den früheren Jahren zu Hause, mit der Sie ihre schönsten Erinnerungen festgehalten haben? Oder haben Sie eine solche Kamera geerbt? Filmen Sie vielleicht noch mit einer Super-8-Kamera? Dann schreiben Sie uns mit Foto bis zum 13. September postalisch an DIE RHEINPFALZ, Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.