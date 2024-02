Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An acht vorderpfälzischen Absturzstellen von Militärflugzeugen im Zweiten Weltkrieg sind auf Betreiben der IG Heimatforschung bereits Gedenksteine errichtet worden. Nun soll ein weiterer hinzukommen: in Mechtersheim.

Jahrelang haben der Waldseer Erik Wieman und seine Mitstreiter gegraben und geforscht. Mittlerweile wissen sie ziemlich genau, was am 20. Januar 1945 in der Nähe von Mechtersheim geschah: