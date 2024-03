Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Fragen brannten den Anwohnern der Mühlstraße unter den Nägeln, sollen doch schon im Juni die ersten Geflüchteten in eine Containerwohnanlage einziehen. In der Anwohnerversammlung, zu der die Stadt einlud, hagelte es Kritik. Am Ende waren aber auch versöhnliche Worte zu hören.

Im November wurde im Bau- und Verkehrsausschuss beschlossen, zwei städtische Flächen für Wohncontainer für Geflüchtete