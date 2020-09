So sauber, dass man sich darin spiegeln kann ... ja, das schafft man für den Holzboden wohl am besten mit einem Bohnerbesen. Der gusseiserne Block ist mit Filz beklebt – auch, um die Möbel zu schonen. Doch die Arbeit mit dem schweren Gerät kann ganz schön schweißtreibend sein. Da ist saugen oder wischen wahrlich einfacher. Wird heutzutage eigentlich noch mit Blocker und Wachs gebohnert? Besitzen oder gar benutzen Sie vielleicht noch einen Blocker? Oder haben Sie so ein Gerät eventuell noch im Keller stehen – als Erinnerungsstück aus alten Zeiten? Schreiben Sie uns doch mit Bild bis zum 5. Oktober an redrpk@rheinpfalz.de oder postalisch an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Geben Sie bitte Namen, Wohnort und Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.