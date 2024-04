[Aktualisiert 11.15 Uhr] In der Nacht von Dienstag, 9. April, auf Mittwoch, 10. April ist die Feuerwehr zu einem Brand auf der Mülldeponie Heßheim ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 1.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Deponie gemeldet. Demnach musste ein brennender Müllberg von der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise auf Personen- oder Sachschaden gab es bis Mittwochvormittag nicht. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt Dominic Eberhard, Teil der Geschäftsführung von Süd-Müll, mit, dass die Angaben der Polizei ungenau seien. „Wir hatten in der Wertstoffhalle eine Branddetektion in der Nacht“, bestätigt Eberhard den Vorfall. Eine installierte Löschturbine habe ausgelöst und den Brand niedergehalten, sodass es „zu keiner Ausbreitung kam“, wie Eberhard sagt. Ihm zufolge ist die Feuerwehr gegen 4 Uhr wieder abgerückt. Zur Brandursache vermutet Eberhard einen falsch entsorgten Akku. „Das ist in unserer Branche zu 99 Prozent die Ursache für Brände“, sagt der Geschäftsführer.

In den vergangenen Jahren ist es auf der Mülldeponie immer wieder zu Störungen gekommen. So hatte es 2020 drei Mal innerhalb eines Jahres gebrannt. 2018 war die Mülldeponie aufgrund eines tödlichen Unfalls im Sondermüll-Zwischenlager in die Schlagzeilen geraten.