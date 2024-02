Unbekannte sind in der Zeit zwischen dem 8. und 21. Februar in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wasserturm in Böhl-Iggelheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden aus dem Wohnhaus Münzen entwendet. Der Gesamtschaden belaufe sich derzeit auf circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.