Wie wirken sich die Vorgaben des Kita-Gesetzes auf die Anzahl der Betreuungsplätze und die Belegschaft auf die kommunalen Einrichtungen in der VG Freinsheim aus? Das hat sich der Kita-Ausschuss nun erläutern lassen.

Das Kita-Gesetz schreibt vor, dass für jede Einrichtung jährlich neue Betriebserlaubnisse beantragt werden müssen, und zwar anhand der jeweils benötigten Betreuungsplätze. In der Kita An der Bach in Freinsheim sowie den Einrichtungen in Bobenheim am Berg und Kallstadt wird sich im Kita-Jahr 2024/2025 an der Anzahl der Betreuungsplätze nichts ändern, berichtete Jens Schäfer, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste der VG-Verwaltung. Im Freinsheimer Haus für Kinder werde ab dem kommenden Kindergartenjahr auf Wunsch von 22 Eltern eine zusätzliche Betreuungszeit von 8,5 Stunden angeboten. An der Gesamtzahl von 90 Plätzen ändere sich dadurch nichts, doch sinke der Personalbedarf leicht. In der Kita in Erpolzheim werde ebenfalls weniger Personal benötigt, da es mit 50 Plätzen fünf weniger geben werde als bisher.

In Weisenheim am Sand steigt die Anzahl der Plätze von derzeit 100 auf 105. Die Ausschussvorsitzende Elke Schanzenbächer (CDU) und Schäfer lobten das Team der Einrichtung, dass beim Eingewöhnen von 16 Kindern aus der katholischen Kita, die geschlossen wurde, „hervorragende Arbeit“ geleistet habe.