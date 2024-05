Nach dem ein 38-jähriger Mann nach einem Polizeieinsatz mit einem Taser am Dienstag in Landstuhl gestorben ist, liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Freitagmittag mitteilte, konnte die Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden. Bei der Untersuchung des Leichnams in der Rechtsmedizin der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg hätten sich Hinweise auf den Einsatz eines Elektroschockgeräts ergeben, so die Behörde. Die Experten gehen davon aus, dass der Einsatz des Tasers sehr wahrscheinlich eine Herzrhythmusstörung bei dem Mann ausgelöst hat, stark begünstigt durch Betäubungsmittel und Medikamente. Laut Staatsanwaltschaft werden weitere rechtsmedizinische Untersuchungen folgen. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Beamte, gegen die nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird, waren am Dienstag von Angehörigen alarmiert worden, weil der 38-Jährige in einem Landstuhler Wohngebiet randalierte. Der Mann fügte sich laut Polizei Schnittwunden in seiner Wohnung zu und griff die Einsatzkräfte an. Diese setzten daraufhin den Taser ein. Der Mann verlor das Bewusstsein. Er sei wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er starb, so die Polizei. Mehr zum Thema lesen Sie hier