In mehr als der Hälfte der Dörfer in der Verbandsgemeinde Weilerbach wird es nach der Kommunalwahl am 9. Juni eine neue Ortsbürgermeisterin, einen neuen Ortsbürgermeister geben, weil die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr antreten. In einer Gemeinde hat sich allerdings überhaupt kein Bewerber gefunden.

In Weilerbach und in Reichenbach-Steegen haben gleich drei Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen. Die bisherigen sozialdemokratischen Amtsinhaber sind hier wie dort nicht mehr im Rennen: