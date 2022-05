Auf einmal ist es ganz leise. Ein Zischen ist zu hören. Dann wieder erwartungsvolle Stille. Schließlich beginnt die Maschine zu laufen. Dampf steigt aus dem Schornstein auf. „Das ist so toll“, sagt Luca. Die 4c der Domholzschule ist im Forscherfieber.

Zusammen mit seinen Mitschülern aus der 4c der Domholzschule in Limburgerhof hat Luca die Dampfmaschine zum Laufen gebracht. Angeleitet haben die Jungen und Mädchen Schüler der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaften (BBS) Ludwigshafen, die dort eine Ausbildung zum Biologisch-Technischen-Assistenten machen.

„Die Besuche der BBS sind eine tolle Gelegenheit für unsere Schule, sich intensiv mit naturwissenschaftlichen Versuchen auseinanderzusetzen“, sagt Klassenlehrerin Birgit Meyer. Für die Grundschüler und die Berufsschüler sei die Begegnung eine Win-win-Situation. Die Kleinen profitieren vom Wissen und der Erfahrung der Großen. Die BBS-Schüler finden sich durch das Erklären und Vorführen der Experimente in einer Art Lehrersituation wieder.

Energie steht im Mittelpunkt

„Wir machen jedes Jahr Besuche in Grundschulen, nur während der Pandemie mussten sie leider ausfallen“, erzählt Benedikt Seif, Lehrer an der BBS. Umso mehr freut er sich, jetzt endlich wieder vor Ort in einer Grundschule zu sein. Unter dem Motto „Naturwissenschaften hautnah erleben“ steht diesmal das Thema „Energie“ im Mittelpunkt.

„Wir möchten das Grundinteresse der Mädchen und Jungen an Physik, Chemie und Biologie wecken“, erklärt der 20-jährige Berufsschüler Maxime Werner. „In den Versuchen sollen sie Naturwissenschaft selbst entdecken. Es macht echt Spaß, weil die Kinder richtig Bock darauf haben.“

Kinder sind begeistert

An fünf Stationen werden die Viertklässler mit Erklärungen und Arbeitsblättern an die Thematik herangeführt. Dort beschäftigen sie sich mit der Energiegewinnung aus Wind, Wasser und Sonne. Auf einem Tisch liegt ein Solarpanel. „Die kennt ihr vielleicht von Hausdächern“, erklärt Maxime Werner den Grundschülern. Darüber ist ein Baustrahler angebracht, der für Licht sorgt. Ein Multimeter misst die Stromstärke, die die Schüler ablesen dürfen. „Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Energie erzeugt wird“, staunt Artur. Was ihn und seine Klassenkameraden auch verwundert: Dass die Leistungsfähigkeit abnimmt, wenn sie ihre selbstgebastelten Wattewolken über das Panel wandern lassen.

Während einige Kinder der Klasse noch über die Solarenergie staunen, sehen sich andere an, wie ein kleines Windrad, ein LED-Lämpchen leuchten lässt. „Das ist spannend“, sagt Emma. An der Tablet-Station hat sie bereits eine Animation zu Energieumwandlung angeschaut. „Die Experimente sind sehr interessant“, findet sie. Da können ihre Mitschüler nur zustimmen. Von allen Kindern der 4c gibt es für den heutigen Schultag einen Daumen nach oben. Einige wie Linus können sich sogar vorstellen, später im naturwissenschaftlichen Bereich zu arbeiten. „Naturwissenschaften sind echt cool“, lautet auch Lukas Fazit.