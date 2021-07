Stefan Bentz ist neuer Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Neuhofen. Er übernimmt das Amt von Holger Singpiel, der aus beruflichen Gründen zurücktritt.

„Die aktuellen Einsatzlagen haben uns wieder ganz deutlich gemacht, welchen Stellenwert die DLRG Neuhofen hat und wie aktiv unsere Ortsgruppe ist“, sagte Stefan Bentz nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Neuhofen. Der 52-jährige Polizeihauptkommissar ist verheiratet und hat drei Kinder. DLRG-Mitglied ist der gebürtige Saarländer seit 1974.

Als Schwerpunkte für die nächsten Jahre hob Bentz die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und die Intensivierung der Zusammenarbeit im Rettungswesen und Katastrophenschutz sowie die Nachwuchsarbeit hervor. Die Bedingungen im Wasserrettungsdienst, insbesondere am Badesee Schlicht in Neuhofen seien nicht optimal und ließen ein gefahrloses Arbeiten oft nicht zu. Es gebe Ideen, die Einsatzzentrale an einen anderen Standort zu verlegen und zu verändern. „Dadurch wollen wir unserem Auftrag, für die Sicherheit der Bevölkerung am und im Wasser da zu sein, auch zukünftig weiter und ohne absehbare Gefahren für die Einsatzkräfte gerecht werden“, sagte Bentz.