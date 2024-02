Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bürgerinitiative Otterstadt (BIO) wird bei der Ortsbürgermeisterwahl in Otterstadt am 9. Juni keine eigene Kandidatin stellen. Das wurde bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend bekannt.

Birgid Daum begründete ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur mit dem „drastisch gestiegenen Zeitaufwand, den das anspruchsvolle und komplexe Tätigkeitsfeld eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters