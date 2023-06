Bernd Reif, ehemaliger Stadtentwickler von Speyer und heutiger Technischer Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft (GBS), ist bei der Vertreterversammlung der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das Kontrollorgan hat 17 Mitglieder. Die VR-Bank und die GBS, deren Ziel es ist, bezahlbaren Wohnraum in Speyer zu schaffen, sind langjährige Partner. Der 56-jährige Reif, der Raum- und Umweltplanung studiert hat und Diplom-Ingenieur ist, soll im Aufsichtsrat seine Expertise aus dem Baubereich einbringen. Diese ist gefragt, weil mit dem Diplom-Bauingenieur Thomas Grebner aus Römerberg und Michael Gooss, Diplom-Ingenieur aus Neustadt, zwei Fachmänner aus dem Gremium der in der Region verwurzelten Genossenschaftsbank ausgeschieden sind. Ebenfalls nicht mehr dabei sind Theo Herrmann (Gewerbeschullehrer aus Otterstadt) und Jürgen Steiner (Landwirtschaftsmeister aus Frankenthal). Sie standen wie Grebner aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl.

