Autofahrer müssen ab Freitagabend, 20 Uhr, bis einschließlich Montagmorgen, 5 Uhr, mit Verkehrseinschränkungen auf der Bundesstraße 9 bei Speyer rechnen. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird in diesem Zeitraum der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle zur A61 (Autobahnkreuz) und der Abfahrt Dudenhofen in südlicher Richtung gesperrt. Der Verkehr wird demnach über die A61 und die B39 umgeleitet. Bei den Arbeiten handelt es sich um die restlichen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, die im April wegen des unerwarteten Wintereinbruchs nicht fertiggestellt werden konnten.