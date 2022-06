Mehrere Unternehmen aus Speyer und dem Umland sind bei der Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ am Freitag, 10., und Samstag, 11. Juni, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen vertreten. Mehr als 100 Aussteller, darunter die RHEINPFALZ, informieren laut Veranstalter über 300 Berufsbilder und 700 Studiengänge sowie Praktika und Weiterbildungsmöglichkeiten. Geöffnet ist jeweils von 9 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt. Unter anderem die Sparkasse Vorderpfalz mit Hauptstelle in Speyer ist vertreten. Sie vergibt nach eigenen Angaben jedes Jahr bis zu 25 Ausbildungsplätze für angehende Bankkaufleute in Voll- oder Teilzeit mit einer optionalen Zusatzqualifikation Allfinanz und Studienplätze. „Die Ausbildung wird digitaler, Beratung und kommunikative Fähigkeiten werden immer wichtiger“, wird Ausbildungsleiter Sven Hein zitiert. Weitere Aussteller aus Speyer sind etwa der Caritasverband, die Rentenversicherung, die Diakonissen, die Schulen für Ergotherapie, Pflegeberufe und Physiotherapie sowie die Firmen TE Connectivity, Thor und Von der Heydt.