Zehn neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt für die gesamte Südwestpfalz am Mittwoch gemeldet. Positiv entwickelt sich die Lage im Landkreis, für den das Landesuntersuchungsamt inzwischen eine Inzidenz von 10,4 meldet. Auch in Pirmasens sinkt dieser Wert weiter, auf nun 22,4. Anders sieht es in Zweibrücken aus: Dort ist die Anzahl der Infizierten gestiegen und damit auch der Inzidenzwert, der am Mittwoch bei 73,1 liegt. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 120 bestätigte positive Fälle, 28 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 33 (-9), Zweibrücken 40 (1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 17 (-6), Hauenstein 2 (-2), Pirmasens-Land 9 (-2), Rodalben 3 (-2), Thaleischweiler-Wallhalben 5 (-2), Waldfischbach-Burgalben 5 (-2) und Zweibrücken-Land 6 (-2).

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 zu melden. Tests und Infekt-Sprechstunden für erkrankte und symptomatische Personen finden ab dem 5. Juni beim Hausarzt statt.

