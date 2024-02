Der Schuhhändler Schuh-Welt in Waldfischbach-Burgalben ist in finanziellen Schwierigkeiten. Um eine Insolvenz abzuwenden, hat das Unternehmen mit zehn Filialen im Südwesten Deutschlands beim Amtsgericht Pirmasens ein Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt.

Sieben Wochen lang wird der Drogeriemarkt DM am Zweibrücker Hilgardcenter wegen Komplettrenovierung geschlossen bleiben. Am Donnerstag war der letzte Öffnungstag vor der Schließung. Und so haben die Kunden bei der anstehenden Renovierung geholfen.

An der Grundschule Wilgartswiesen sollen die Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung steigen. Wie hoch, steht aber noch nicht fest. Die Eltern befürchten, dass sich die Beiträge verdoppeln könnten.

Es ist das Großprojekt der kommenden Jahre: die neue Sporthalle in der Turnstraße. Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den städtischen Neubau, der Heimat des Turnvereins (TVP) bleiben soll.

Drei Verbandsgemeinden wollen künftig Bürgerbusse anbieten und damit ein Nahverkehrsangebot für nicht mobile Bewohner schaffen. Sie sind darauf angewiesen, dass viele mitmachen. Sowohl hinter den Lenkrädern wie auf den Sitzbänken.

Pascal Freyer aus Dietrichingen ist ein ausgezeichneter Land- und Baumaschinenmechatroniker. Und das im wahrsten Wortsinne. Seine Ausbildung hat er als Bundesbester abgeschlossen. Dafür wurde er in Berlin geehrt. Doch die liebe Technik hätte seine Teilnahme an der Veranstaltung fast verhindert.

Ihr Bier haben sie sich bei so manchem Fest im wahrsten Sinne des Wortes erschlichen, geregelte Arbeit war nicht ihr Ding. Übel nahm es ihnen niemand. De Hansel-Jean und de Kalle waren zwei Hauensteiner Originale, die immer wieder für gute Laune sorgten.

Der Rodalber Stadtrat liebäugelt mit einem smarten Spielplatz. Im Gremium wurde die Idee vorgestellt, anhand des Spielplatzes in der Waldstraße.

„Zeitnah“ soll die Landesstraße zwischen dem Zweibrücker Vorort Mittelbach und der saarländischen Landesgrenze ausgebaut werden, sagte Stefan Zodet vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Mittelbacher Ortsbeirat. Details zum Ausbau wurden ebenfalls vorgestellt.