Profine, mit 1200 Mitarbeiter der größte Arbeitgeber in Pirmasens, hat Kurzarbeit angemeldet. Firmenchef Peter Mrosik hat der RHEINPFALZ erklärt, warum das notwendig war.

Die jüngste Hitzewelle hat den Ruf nach Trinkbrunnen in Städten laut werden lassen. Pirmasens hat noch keinen, es ist aber schon länger einer in Planung. Er wird allerdings nicht in der Fußgängerzone zu finden sein.

Was haben Drogen und E-Roller miteinander zu tun? Der Zweibrücker Polizeichef erklärt es. Die Antwort ist einfach – wenn man’s weiß.

Obst in fremden Gärten zu pflücken, ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand. Nur Bäume, an denen ein gelbes Band weht, sind zum Ernten freigegeben. Über 450 gibt es davon in Pirmasens.

Eine regelrechte Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei mit einem 22-jährigen BMW-Fahrer. Am Ende rannte er gar zu Fuß davon - es nutzte nichts, er wurde gefasst. Jetzt kommt’s dicke für ihn.

Das Naherholungsgebiet „Am Piquet“ in Geiselberg gilt als geeigneter Standort für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Das wollen die Geiselberger nicht. Alternativen gibt es derzeit nicht.

Der Pirmasenser Biologiestudent Norman Rollwa verlost am Samstag in Ludwigswinkel Bäume. Sie sollen dem Klimawandel standhalten und an einem bereits festgelegten Ort zu einer kleinen Allee gepflanzt werden.

Ab dem 1. September leitet Niklas Tappmeyer das Forstamt Johanniskreuz, das für das Holzland und Höheinöd zuständig ist. Er ist 30 Jahre alt und stammt aus Niedersachsen.