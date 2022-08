In der Nacht zum Donnerstag, kurz nach 1 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen schwarzen 1er BMW in der Innenstadt kontrollieren. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern raste davon, und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer flüchtete in riskanter Fahrweise, so die Polizei, über die Gottlieb-Daimler-Straße auf die Autobahn und fuhr an der Anschlussstelle Einöd wieder ab. In Einöd hielt er an, ließ das Auto stehen und lief zu Fuß weiter. Bei der Durchsuchung des BMW fand die Polizei eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Den 22-jährigen Fahrer traf sie kurz darauf zu Hause an. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Sollten andere Fahrer bei der rasanten Flucht des 22-Jährigen gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich unter Telefon 06332 9760 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.