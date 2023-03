Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oft verfault heimisches Obst in rauen Mengen. Dieser Verschwendung will die Stadt entgegenwirken. Doch Obst in fremden Gärten zu pflücken, ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand, warnt Bürgermeister Michael Maas. Nur Bäume, an denen ein gelbes Band weht, seien zum Ernten freigegeben, erklärt er. Über 450 gibt es davon in der Stadt.

Ein Standort voller Apfelbäume befindet sich in der Alten Winzler Straße, noch hinter dem Klosterhof auf der rechten Seite. Dort können Pirmasenser ab sofort Fallobst ernten