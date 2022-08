Mit einem Aktionstag will der Pirmasenser Norman Rollwa am Samstag, 27. August, bei den Südwestpfälzern an ihr Herz für die Bäume appellieren. Ab 11.30 Uhr werden in Ludwigswinkel Bäume verlost, per „Baumtaxi“ vor Ort gefahren und als eine Art kleinere Allee gleich eingepflanzt.

Rollwa will nicht groß diskutieren und weiter abwarten, sondern in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit handeln. Mit dem Pflanztag wolle er zeigen, was machbar ist. Die Baumsetzlinge hat er selbst gezogen. „Damit sind sie gleich an das hiesige Klima gewöhnt“, erklärt der Biologiestudent. Wegen der trockenen Jahre in der jüngsten Vergangenheit seien die Pflanzlinge bereits an Trockenheit gewöhnt, auch wegen der Aufzucht in Töpfen. Bei der Auswahl setzt der Pirmasenser auf Vielfalt. Es werden Eschen, Ahorn, Weißdorn, Eichen, Speierling oder Buchen gepflanzt. „Es geht hier um einheimische Pflanzen, wie auch um solche, die der Erinnerung entronnen sind, aber nachweislich den Klimaschwankungen besser trotzen können als beispielsweise Fichte oder Kiefer“, erläutert Rollwa.

Per Pichlerrad zum Pflanzort

Der Aktionstag startet am Samstag, 11.30 Uhr, am früheren Backhaus in der Landgrafenstraße 49 in Ludwigswinkel. Jeder, der einen kleinen Betrag spendet, erhält dann ein Los. Dann werden die Bäume per Los den Spendern zugeteilt und mit dem Baumtaxi vor Ort an den Minigolfplatz gebracht. Bei dem Baumtaxi handelt es sich um ein so genanntes Pichlerrad, das von dem Ludwigswinkler Kurt Pichler konstruiert wurde. In der Nähe des Minigolfplatzes sollen die Bäume zu einer kleinen Allee gepflanzt werden.

Norman Rollwa wird die Besucher in einem Vortrag über die Aufzucht von Baumpflanzlingen informieren und erklären, wie die Samen am besten behandelt werden, um eine erfolgreiche Aufzucht zu erreichen. „Es wird demonstriert, wie die Bäume von Null an starten, bis sie zur Auspflanzung bereit sind, auf was man achten sollte und was möglichst zu unterlassen ist“, kündigt der Biologiestudent an. Dabei werde er auch einiges an Interessantem und Kuriosem zu berichten wissen.