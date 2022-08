Spazierwege, tolle Fernsichten, Heimat der Modellflieger, fast Natur pur. Dass auf dem „Piquet“ im Bereich Altland in Geiselberg 20 Hektar mit Freiflächen-Solarmodulen belegt werden, ist vorerst vom Tisch.

Unvorstellbar sei es für sie, unterstrichen die Geiselberger Ratsmitglieder Jens Klein und Dierk Bohl, dass auf einer der schönsten Flächen in der Gemarkung, die die wahrscheinlich wichtigste Fläche für die Naherholung sei, eine solche Anlage installiert wird. Er wolle klar unterstreichen, dass er nicht grundsätzlich gegen Freiflächen-Photovoltaikanlagen sei, „aber sicher nicht dort“, sagte Bohl. Und sein Ratskollege Jens Klein machte bezüglich des Standorts klar: „Die Fläche Altland kommt für mich nicht in Frage. Diese mit Photovoltaik zu verschandeln, wäre grob fahrlässig.“ Er sei von Anfang an dafür gewesen, sich mit dem Thema zu befassen. Aber für ihn sei auch klar, dass das „nicht mit aller Gewalt auf den Weg gebracht werden muss“. Der Beigeordnete Ulli Stahl unterstrich gleichfalls: „Das Altland kommt nicht in Frage.“

Im Mai hatte das Thema Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf dem „Piquet“ hohe Wellen im Ort geschlagen. Der Ratssitzung am Mittwoch folgten über 20 Bürger. Nachdem sich der Rat in einem Grundsatzbeschluss darauf verständigt hatte, sich mit dem Thema zu befassen, hatten vier Projektierer ihre Ideen und Analysen vorgestellt. Dabei hatte sich der Standort „Am Piquet“ als ideal erwiesen. 20 Hektar, die dann eingezäunt werden müssten und für Spaziergänger nicht mehr frei nutzbar wären, kämen in Frage.

Bürger fühlten sich übergangen

In einer Bürgerversammlung wurde über diese Ideen informiert. Das sorgte für Ärger, viele Bürger fühlten sich völlig übergangen, vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Gemeinderat hatte daraufhin beschlossen, das Thema zu vertagen und alternative Flächen zu prüfen. In der ersten Runde war bereits eine Fläche am Leitersberg – auch dieser Bereich spielt für die Naherholung eine herausgehobene Rolle – geprüft worden. In diesem Gebiet ist aber eine Vorrangfläche für Landwirtschaft ausgewiesen. Zwei weitere Flächen wurden dann begutachtet: eine am Mühlberg, nördlich und südlich der K 31. In etwa da, wo derzeit die Wasserbüffel stehen, erläuterte Bürgermeisterin Marika Vatter. Weil das eine landwirtschaftliche Vorrangfläche ist und Mindestabstände zu den Straßen K15 und B270 einzuhalten sind, blieben nur vier Hektar übrig. Eine weitere geprüfte Fläche, gleichfalls im Bereich K 31/B270, unterhalb des Altlandweges, wird als nicht sonderlich geeignet angesehen. Sie ist langgezogen und schmal, Solarmodule würden durch die Wälder beschattet werden.

Bohl wollte wissen, wer die Flächen bewertete. Die letztgenannten Flächen mögen zwar schmal sein, „aber Platz ist da“, stellte er fest. Für ihn stelle sich die Frage, ob es nicht weitere Standorte gibt, die zu prüfen sich lohnt. Zum Beispiel im Bereich der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Seeberg. Dort sind Flächen im hinteren Bereich, die absolut nicht geeignet sind, um von Firmen bebaut zu werden, weil dafür sehr viel Erde – zwischen sechs und acht Meter Höhendifferenz wären auszugleichen – aufgefüllt werden müsste. Möglicherweise seien diese Flächen aber geeignet für Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Bürger sollen von der Anlage profitieren

Ein weiteres Thema treibt die Ratsmitglieder um: Wer profitiert von den Anlagen. Es müsse klar sein, dass die Bürger auch profitieren. An der rechtlichen Konstellation bezüglich der finanziellen Beteiligung der Gemeinden an diesen Projekten habe sich bis dato nichts geändert, erläuterte die Bauverwaltung der Verbandsgemeinde. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde nach dem Erneuerbaren Energiegesetz, so dass die Bürger direkt profitierten, könne damit nicht gewährleistet werden.

Vor diesen Hintergründen entschied der Rat, dass man bei Fachbüros Angebote einholt, was es kosten würde, wenn eine unabhängige Standortprüfung vorgenommen wird. Kennt man diese Kosten, werde entschieden, wie weiter verfahren wird.

Infoveranstaltung zum Zukunftsdorf

Bis dahin gibt es möglicherweise weitere Punkte zu bedenken: die Bürgerstiftung Geiselberg möchte gemeinsam mit der Gemeinde Zukunftsdorf unter dem Dach der Bürgerstiftung Pfalz werden. In vielen Bereichen, etwa bei der Energieversorgung, streben diese Dörfer an, Themen wie Autarkie und Versorgungssicherheit voranzubringen. Hier könnte das Thema Freiflächen-Photovoltaik-Anlage, die Frage nach der notwendigen Größe dieser Anlage, um das Dorf zu versorgen, eine neue Diskussionsgrundlage erfahren. Zum Thema Zukunftsdorf wird es absehbar eine Informationsveranstaltung geben.