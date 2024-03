Seit 2019 ist Gerhard Hoffmann Bürgermeister in Höhfröschen und er will es bleiben. Das hatte der 64-Jährige Ende des vergangenen Jahres angekündigt. Nun steht es fest: Hoffmann bewirbt sich erneut um das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde. Die Gruppierung Bürger für Höhfröschen (BfH) hat bei der Aufstellung ihrer Kandidatenliste den Amtsinhaber offiziell als Bürgermeisterkandidaten für die Wahl im Juni nominiert. Die positiven Dinge und Entwicklungen im Ort – es werde zum Beispiel kontinuierlich an der Modernisierung des Bürgerhauses und der Schonenbachhalle gearbeitet, viele Bürger brächten sich auf vielfältige Weise aktiv für ihren Ort ein – würden die negativen Ereignisse überwiegen. Deshalb sei es für Hoffmann keine Frage gewesen, die Nominierung anzunehmen. Hoffmann gehört zu den Bürgermeistern, die in ihrem Amt nicht nur verbal bedroht, sondern tatsächlich auch körperlich angegriffen wurden.