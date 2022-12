Die CDU hat ein Nischenthema erkannt, das es verdient hat, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt zu werden.

Wer mal an Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht oder zum Volkstrauertag teilgenommen hat, weiß: Das sind traurige Veranstaltungen. Und das weniger wegen des Anlasses, als vor allem wegen des meist überschaubaren Teilnehmerkreises. Das Ganze erinnert viel zu oft – und nicht nur in Pirmasens – an eine Pflichtübung. So wie man samstags auf den Markt geht, erinnert man eben einmal im Jahr an die Opfer der Kriege und des Antisemitismus. Die Art und Weise, wie das über die Bühne geht, mag staatstragend sein, aber nicht geeignet, um junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

Es ist gut, dass die CDU das erkannt hat. Das Anliegen verdient Beachtung. In Krisenzeiten umso mehr. Der Krieg in der Ukraine ist nicht weit entfernt. Die Auswirkungen spüren wir täglich. Die Devise „Nie wieder Krieg“ darf nicht in Vergessenheit geraten. Der CDU-Antrag trägt dazu bei.