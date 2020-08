Die südwestpfälzische Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer (CDU) hat am Mittwoch angekündigt, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen. Schäfer gehört dem Parlament seit 1998 an. In den letzten Wahlgängen sicherte sie sich regelmäßig das Direktmandat in ihrem Wahlkreis, zu dem neben den Städten Pirmasens und Zweibrücken auch der Landkreis Südwestpfalz sowie Teile des Kreises Kaiserslautern gehören. In einer Mitteilung schreibt die Unionspolitikerin, dass sie nun beschlossen habe, dass die Zeit für einen neuen Lebensabschnitt gekommen sei.

