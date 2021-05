Tödlich verunglückt ist ein 24-Jähriger aus Pirmasens in der Nacht zum Mittwoch im Rhein-Sieg-Kreis. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der dortigen Polizei gegen 4.40 Uhr auf der Bundesstraße 478 nach Ruppichteroth-Ahe. Dort war der 24-Jährige als Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben des beteiligten Autofahrers und den Unfallspuren war dieser auf der B478 bei Dunkelheit und trockener Witterung in Richtung Hennef gefahren. In Höhe der unbeleuchteten Bushaltestelle an der Dorfstraße erfasste er mit seinem Wagen den von rechts kommenden 24-Jährigen. Nach Angaben des 63-Jährigen war der dunkel gekleidete junge Mann unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Der Fußgänger wurde von dem SUV ungebremst erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel zurück auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Das Unfallauto und die Oberbekleidung des 24-Jährigen wurden zur Beweissicherung sichergestellt.