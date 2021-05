Der Pakt für Pirmasens will Schlagzeilen machen: Für ein neues Projekt sucht das Netzwerk, das sich um Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien kümmert, Nachwuchsreporter ab 14 Jahre. Sie sollten aus Pirmasens kommen und Spaß am Schreiben haben.

Unter dem Titel „Der Pakt macht Schlagzeilen“ sollen künftig erfahrene Journalisten gemeinsam mit Jugendlichen Themen und Entwicklungen rund um den Pakt für Pirmasens aufgreifen und dazu spannende Texte schreiben und veröffentlichen. Gesucht werden Nachwuchs-Reporter ab 14 Jahren aus Pirmasens, die sich aktiv in das Projekt „Der Pakt macht Schlagzeilen“ einbringen möchten. Mitbringen sollten sie die Lust am Schreiben und Fotografieren, Interesse daran, Dingen auf den Grund zu gehen, Neugier auf spannende Einblicke hinter den Kulissen und keine Angst davor, viele Fragen zu stellen.

Arbeiten wie die Profis

Die Jugendlichen legen gemeinsam mit ihren erfahrenen Betreuern in regelmäßigen Redaktionskonferenzen interessante Themen fest. Anschließend besuchen die kleinen Teams vor Ort beispielsweise Projekte des Pakts für Pirmasens, führen Interviews und halten das Geschehene in Wort und Bild fest. Die erstellten Berichte werden dann zum Beispiel auf der Internetseite des Pakts für Pirmasens veröffentlicht, auch die Erstellung einer Pakt-Zeitschrift ist vorgesehen. So erhalten die Jugendlichen einen ersten Einblick in die Welt des Journalismus, sammeln Erfahrungen und profitieren davon in ihrer weiteren Schul- und Berufslaufbahn.

Der Pakt für Pirmasens hat sich seit seiner Gründung 2008 zu einem beispiellosen Netzwerk entwickelt. Haupt- und Ehrenamtliche, Vereine, Institutionen und Kooperationspartner haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien frühzeitig zu mehr Bildung und Teilhabe zu verhelfen.

Auch wenn die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass zahlreiche Angebote derzeit nur virtuell möglich sind, etwa der neue Leseclub, so gibt es dennoch zahlreiche Projekte, die es sich lohnt vorzustellen. Erst kürzlich wurde die Eltern-Kind-Gruppe zum Sieger eines DAK-Wettbewerbs gekürt.

Bewerben

Wer Interesse hat, kann sich bis zum 22. Mai beim Pakt für Pirmasens schriftlich per Mail (pakt@pirmasens.de) oder Post (Koordinierungsbüro Pakt für Pirmasens, Marienstraße 6, 66955 Pirmasens) bewerben. Interessierte sollten sich in ihrer Bewerbung kurz vorstellen und erklären, warum sie sich für „Der Pakt macht Schlagzeilen“ interessieren.