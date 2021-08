Wie gefährlich lebt man, wenn man ein politisches Ehrenamt ausübt? Eine Frage, die nicht erst seit dem gewaltsamen Übergriff auf den Bürgermeister von Höhfröschen im Raum steht. Die Ortsvorsteher der sieben Pirmasenser Vororte schildern ihre Erfahrungen mit Konflikten im Dorf.

Stefanie Eyrisch befand sich bereits in einer brenzligen Situation, wie die Ortsvorsteherin von Windsberg berichtet. Nach einer Sachbeschädigung im Dorf, der sie nachging, hatte sie auf einmal eine aufgebrachte Person im Hausflur stehen – die partout nicht mehr gehen wollte, sondern „völlig außer sich war, keifte und herumschrie“. Sie schildert die Lage als bedrohlich, zumal sich das Ganze im eigenen Haus und vor den Augen ihrer kleinen Tochter abspielte. Eyrisch drohte mit der Polizei und schob, als alles Reden nicht half, die Person zur Tür hinaus.

Der Vorfall beschäftigte sie – und ihre Tochter – noch lange, berichtet sie im RHEINPFALZ-Gespräch: „Das war grenzwertig, weil in den privaten Bereich eingedrungen wurde. Danach überlegt man sich schon zwei- oder dreimal, ob man Konflikten nicht besser aus dem Weg geht“, was sie jedoch nicht tun wolle. „Aber das hat mir die Augen geöffnet, dass so eine Situation auch eskalieren kann“, sagt Eyrisch.

Der Ton ist rauer geworden

Ihr Erlebnis ist nicht vergleichbar mit dem Übergriff auf den Höhfröscher Bürgermeister, der zusammengeschlagen wurde, als er Jugendliche bei einer Zusammenkunft störte. Doch macht Eyrisch darauf aufmerksam, dass der Ton insgesamt rauer geworden ist: „Leider ist es inzwischen üblich, dass man wegen seines Ehrenamts immer wieder angegangen wird, insbesondere dann, wenn man versucht, unbürokratisch und direkt auf die Leute zuzugehen und nicht gleich das Ordnungsamt oder die Polizei zu rufen“, schreibt sie auf Facebook. „Es ist wirklich kein Wunder, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, solche Jobs zu übernehmen.“

Für das, was dem Amtskollegen in Höhfröschen widerfahren ist, findet Fehrbachs Ortsvorsteher Christian Mühlbauer kaum Worte: „Absolut der Hammer“, zeigt er sich entsetzt. „Ich hoffe, dass sie alle Täter kriegen.“ Ihn treibt um, dass er womöglich den einen oder anderen kennt: „Ich hab’ die Altersklasse trainiert“, sagt er, und mindestens ein mutmaßlicher Täter soll aus Fehrbach kommen.

Erfahrung als Fußball-Trainer hilft

Als Fußball-Jugendtrainer hat Mühlbauer erfahren, wie Jugendliche ausrasten können. Gäste aus Kaiserslautern wollten mal „das Sportheim stürmen, alles kaputtschlagen und einige unserer Fußballer dort rausholen“, berichtet er.

Mühlbauer hat nach eigenen Worten „ein gutes Gespür, was meinen Kompetenzrahmen betrifft“. Sprich: Sollte es brenzlig werden, würde er sich nicht scheuen, Ordnungsamt oder Polizei zu rufen, statt selbst einzuschreiten. Erforderlich war das nach seinen Worten noch nicht. Wenn er Jugendliche auf ein Fehlverhalten anspricht, „dann reagieren die eher zurückhaltend und verziehen sich“. Schließlich kenne man sich im Vorort. Wobei das keine Garantie für ein friedvolles Zusammenleben ist: „Den einen oder anderen Dollen gibt’s in jedem Dorf“, sagt er und schließt darin auch Erwachsene ein.

Auch in Erlenbrunn, wo Christiane Mattill Ortsvorsteherin ist, herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Sie ärgert sich aktuell über eine Reihe von Sachbeschädigungen: Ein Zigarettenautomat wurde von der Wand gesprengt, ein Mülleimer und ein Post-Briefkasten brannten. Zur Rede stellen konnte sie bislang niemanden: „Das passierte alles nachts, da beobachtet keiner was.“ Bei Konflikten hat Mattill die Erfahrung gemacht: „Vieles lässt sich regeln, wenn man mit den Leuten spricht.“ Sie versuche, zwischen den Bürgern sowie zwischen Bürgern und Stadtverwaltung zu vermitteln.

Direktes Gespräch suchen

Auch der Gersbacher Ortsvorsteher Dieter Clauer setzt auf klärende Gespräche und „den einfachen, kurzen Weg“. Dabei komme ihm zugute, dass er so viele Leute im Vorort kenne: „die, die bald 90 sind, aber auch die Jugendlichen, die 20 sind“. Dadurch habe er eine „Beziehungsebene“ zu vielen Gersbachern, sagt Clauer. Sollte es doch mal Probleme geben, spreche er diese direkt an. Mit dem Ordnungsamt – immerhin ist sein Sohn Beigeordneter der Stadt und fürs Ordnungsamt zuständig – muss Clauer nach eigenen Worten nicht drohen: „Ich weiß mir schon zu helfen.“

So ist es auch bei Timo Völker, schließlich ist der Mann Polizist. Was nicht heißt, dass der Ortsvorsteher in Niedersimten den Dorf-Sheriff gibt. Im Gegenteil, sagt er: Seine polizeiliche Ausbildung helfe ihm, sich in Konfliktfällen auf sein Gegenüber einzustellen. „Wir sind psychologisch geschult, und je mehr man mit Menschen zu tun hat, desto besser wird die Menschenkenntnis.“ Ein sicheres Auftreten sei das A und O. Auch Völker berichtet von einem „guten Draht“ zu den Menschen im Dorf. Und sollte es doch mal ein Problem geben: „Hingehen, ansprechen, sensibilisieren, an die Eigenverantwortung appellieren.“

Völker rät seinen Amtskollegen, ihre Kompetenzen nicht zu überschreiten. Auch er habe eine nächtliche Ruhestörung mit ortsfremden Jugendlichen schon mal der Polizei überlassen, weil er die Situation als gefährlich einstufte. „Ein Ortsvorsteher ist nicht automatisch der erste Hauptbelastungszeuge“, warnt er davor, sich von Anrufern vorschicken zu lassen.

Aus Strafaktion ein Erlebnis gemacht

„Wir sind so ein kleiner Ort – hier kennt jeder jeden“, sagt Walter Kossin, Ortsvorsteher von Hengsberg; es gebe keine Probleme, „toi, toi, toi“. Auch zu den Jugendlichen habe er einen guten Draht, „man kann mit ihnen reden, sie sind einsichtig“. Vor ein paar Jahren hätten einige an einer Hütte mit Farbe gewütet. Die Täter waren schnell ermittelt. Kossin ließ sie die Hütte neu streichen, organisierte Brezeln und Getränke – „es war ein super Tag“ sagt er. Es habe sich bewährt, die jungen Leute direkt anzusprechen.

Dieselbe Erfahrung hat Heidi Kiefer als Ortsvorsteherin von Winzeln gemacht – und so waren vor Jahren Scherben auf dem Schulhof wieder beseitigt, ehe der Fall weitere Kreise ziehen konnte. „Vieles lässt sich so geradebiegen.“ Auch Kiefer hat sich klare Grenzen gesteckt. Sollte jemand sie am späten Abend oder nachts auf eine Ruhestörung aufmerksam machen, „würde ich da nicht alleine hingehen“, sagt sie, sondern sich an die Ordnungshüter wenden.