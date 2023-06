Kinderärztemangel im Land: Viele Praxen ohne Nachfolger

Eine Ludwigshafener Kinderärztin mahnt: Zahlreiche Kinder in ihrem Stadtteil sind medizinisch unterversorgt. Auch an anderen Orten im Land fehlen Ärzte. Das hat auch damit zu tun, dass nicht genügend Nachwuchs nachfolgt. Zum Artikel

Was den Staat gefährdet: Reichsbürger, Rechtsrock und Drohnen über Kasernen

Fragen und Antworten: Der rheinland-pfälzische Inlands-Geheimdienst hat eine„radikalisierte Mischszene“ im Blick, die sich jüngst auch am Hambacher Schloss sammelte. Innenminister Michael Ebling (SPD) äußert sich außerdem zur AfD-Jugend. Was der Rechtsrock-Experte Hindrichs über die Szene sagt. Zum Artikel

Mann soll erst Ex-Partnerin und dann sich selbst getötet haben – Kinder schlafen nebenan

In einer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarau sind am Montagmorgen zwei Leichen gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handle es sich bei den Toten um einen 33-jährigen Mann und seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin. Zum Artikel

Grundschulkrise: Was eine Schulärztin erlebt und wozu sie rät

Als Schulärztin führt Herta Ramisch seit fast 20 Jahren für das Gesundheitsamt bei künftigen Erstklässlern die Schuleingangsuntersuchungen durch. Immer wieder trifft sie dabei auf Kinder, deren Potenzial gut zu erkennen ist. Vor allem, was die Sprachförderung betrifft, kann Ramisch ihnen aber oft nicht weiterhelfen. Zum Artikel

Campino ist der nette Onkel: Abschlusstag bei Rock am Ring

Eines bestimmt war in diesem Jahr ganz anders als sonst bei Rock am Ring: Das Wetter war so schön, wie in den vergangenen 30 Jahren nicht, versicherte der Veranstalter bei der Pressekonferenz. Und auch Polizei und Rotes Kreuz zeigten sich zufrieden mit dem Festival. Wenige Delikte, weniger Arzteinsätze. Eines aber war zwar nicht, wie schon immer, aber wie schon so oft: Irgendwann kamen Die Toten Hosen. Zum Artikel

Ex-FCK-Profi Axel Roos: Alpenträume statt Alpträume

Axel Roos wird zusammen mit einem Team etwa 530 Kilometer durch die Alpen radeln und dabei 7500 Höhenmeter überqueren. Es ist ein Abenteuer. Denn nicht alle im Team kennen sich. Doch sie verbindet eine Sache. Zum Artikel

Tut er was er singt? Rammstein-Sänger Till Lindemann im schiefen Licht

Junge Frauen erheben Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger der Deutschpunkband Rammstein, Till Lindemann. Sie passen ins Bild, das der Sänger und Dichter von sich entworfen hat. Sein Verlag hat sich von ihm getrennt. Kritiker triumphieren. Zum Artikel

Schlafmohn rund um Lautersheim: Nur gucken, nicht anfassen

Sie fallen einem gerade direkt ins Auge: die farbenprächtig blühenden Felder rund um Lautersheim. Viele nutzen die Gunst der Stunde, um sich dort fotografieren zu lassen. Den Schlafmohn, der dort angebaut wird, sollte man aber tunlichst auf dem Feld lassen. Sonst könnte einem mehr als nur Diebstahl vorgeworfen werden. Zum Artikel