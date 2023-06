In einer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarau sind am Montagmorgen zwei Leichen gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handle es sich bei den Toten um einen 33-jährigen Mann und seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin.

Gegen 2 Uhr sei am Montag ein Notruf eingegangen. Es habe jedoch niemand gesprochen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Man habe jedoch gehört, dass jemand am Apparat sei. „Wir gehen aktuell davon aus, dass es einer der beiden Toten gewesen ist“, so ein Polizeisprecher. Daraufhin seien Einsatzkräfte zur Adresse gefahren.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zum Tatzeitpunkt hätten sich auch die gemeinsamen Kinder der beiden Toten, ein zwei- sowie ein dreijähriger Junge, in der Wohnung befunden. Diese fand die Polizei eigenen Angaben nach wohlbehalten auf. Sie haben wohl nichts von der Tat mitbekommen, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die 14-jährige Tochter sei zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen, aber ebenfalls wohlauf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann zunächst seine Ex-Lebensgefährtin und dann sich selbst tötete. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sei vor Ort gefunden worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei zu dem genauen Tatablauf, dem aktuellen Beziehungsstatus und dem Motiv, dauern an.