Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Der rheinland-pfälzische Inlands-Geheimdienst hat eine„radikalisierte Mischszene“ im Blick, die sich jüngst auch am Hambacher Schloss sammelte. Innenminister Michael Ebling (SPD) äußert sich außerdem zur AfD-Jugend. Was der Rechtsrock-Experte Hindrichs über die Szene sagt.

Wie viele Reichsbürger gibt es in Rheinland-Pfalz?

Nach dem am Montag in Mainz vorgestellten Bericht des Verfassungsschutzes ist die Anzahl der Reichsbürger im