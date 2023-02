Von den rund 2,5 Millionen in Rheinland-Pfalz erwarteten Grundsteuererklärungen sind zum Fristende am 31. Januar bereits etwa drei Viertel eingereicht worden. Das teilte das Landesamt für Steuern am Mittwoch auf Anfrage mit. Etwa 91 Prozent der eingegangenen Erklärungen seien elektronisch eingereicht worden – also über Elster oder einem Programm, das von Elster unterstützt wird. Von Einzelfällen abgesehen, wird es eine allgemeine Fristverlängerung wie in Bayern nach Angaben Finanzministeriums nicht gegeben. Wer seine Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird dem Landesamt für Steuern zufolge ab Mitte Februar eine Erinnerung bekommen. Bleibt man dann immer noch säumig, könnte das Finanzamt auch noch einen Verspätungszuschlag einfordern. Mit Stand Diesntag wurden zudem bereits rund 16.700 Widersprüche eingereicht, so das Ministerium.