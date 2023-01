Anders als Bayern hält Rheinland-Pfalz an der Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung fest, die an diesem Dienstag ausläuft. Allerdings sei im Einzelfall eine Verlängerung möglich, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz mit. In Rheinland-Pfalz seien bis Dienstag bereits drei Viertel der Grundsteuererklärungen eingegangen. «Wir rechnen damit, dass der Erklärungseingang heute und in den kommenden Tagen kontinuierlich weiter zunimmt.»

Mainz (dpa/lrs) - Bayern hat am Dienstag überraschend die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung um drei Monate verlängert. Grundstückseigentümer sollen jetzt bis Ende April Zeit dafür haben, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München mitteilte. Das Bundesland reagiert damit auf die bis zuletzt schleppende Abgabe der Erklärungen. Zuletzt fehlten in Bayern noch die Daten von knapp einem Drittel aller Grundstückseigentümer.

In Rheinland-Pfalz wurden mehr als 90 Prozent der Erklärungen digital eingereicht, über das Steuerportal Elster. Auf der Grundlage der gemachten Angaben werden dann Bescheide zum Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag verschickt. Ab 2025 erheben die Kommunen die entsprechend neu berechnete Grundsteuer.