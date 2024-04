Die Lokalredaktion Frankenthal bekommt zum 1. Mai mit Andreas Lang (54) einen neuen stellvertretenden Redaktionsleiter. Die bisherige Stellvertreterin Sonja Weiher ist – wie berichtet – zur Redaktionsleiterin aufgestiegen. Jörg Schmihing, der neun Jahre die Redaktion leitete, übernimmt die Verantwortung für das neu gegründete Heimat-Ressort in Ludwigshafen. Lang ist ein RHEINPFALZ-Urgestein, seit 1988 freier Mitarbeiter und seit 1997 fest angestellt. Der gebürtige Ludwigshafener studierte Neuere Geschichte und Politikwissenschaften an den Universitäten Mannheim und Johns Hopkins (Baltimore/USA). Nach der Ausbildung zum Redakteur war er vier Jahre Sportredakteur in der Lokalredaktion Kirchheimbolanden. Von 2001 bis 2010 gehörte er der Lokalredaktion Ludwigshafen an. Es folgten zwölf Jahre als freigestellter Betriebsratsvorsitzender der RHEINPFALZ. Im April 2022 kehrte der Vater einer Tochter und leidenschaftliche Golf-Spieler ins operative Geschäft zurück. In dieser Zeit profilierte er sich vor allem mit seiner Berichterstattung über Strafprozesse. Aber nicht nur sein juristischer Sachverstand qualifiziert ihn für die Aufgabe am Landgerichtsstandort Frankenthal. Lang ist neugierig auf Menschen und deren Geschichte. Er ist ein akribischer Rechercheur und prägnanter Schreiber, der schnell seine Handschrift in Frankenthal hinterlassen wird. Davon ist die Chefredaktion überzeugt.